Неизвестные хакеры атаковали десяток организаций в сфере энергетики, здравоохранения, технологий и обороны

По меньшей мере одна из компаний, пострадавших от действий злоумышленников, находится в США, — передает телеканал CNN.

Фирма, которая специализируется на информационной безопасности, Palo Alto сообщила, что хакеры украли пароли от внутренних систем. С их помощью они смогут получить долгосрочный доступ к конфиденциальным данным. Специалисты ожидают, что в будущем список жертв киберпреступников расширится.

Ранее Госдеп объявил награду за информацию о членах группировки Дарк Сайд. Именно ее обвиняют во взломе американского трубопроводного оператора The Colonial Pipeline.