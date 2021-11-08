Журналисток Ольгу Чуракову и Соню Гройсман признали иноагентами из-за репостов публикаций изданий «Медуза» и VTimes

Об этом они сами рассказали в Facebook. В документах Министерства юстиции отмечается, что журналистки ведут страницы в соцсетях и подсчитаны случаи, когда они распространяли материалы других СМИ, признанных иноагентами. Гройсман* и Чуракову* внесли в список в июле.

Медуза* и VTimes* также признаны иностранными агентами



* Софья Гройсман - физлицо, признанное иностранным агентом. Ольга Чуракова - физлицо, признанное иностранным агентом. Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом. VTimes - СМИ, признанное иностранным агентом.