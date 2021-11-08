Об этом они сами рассказали в Facebook. В документах Министерства юстиции отмечается, что журналистки ведут страницы в соцсетях и подсчитаны случаи, когда они распространяли материалы других СМИ, признанных иноагентами. Гройсман* и Чуракову* внесли в список в июле.
Медуза* и VTimes* также признаны иностранными агентами
Журналисток Ольгу Чуракову и Соню Гройсман признали иноагентами из-за репостов публикаций изданий «Медуза» и VTimes
Об этом они сами рассказали в Facebook. В документах Министерства юстиции отмечается, что журналистки ведут страницы в соцсетях и подсчитаны случаи, когда они распространяли материалы других СМИ, признанных иноагентами. Гройсман* и Чуракову* внесли в список в июле.