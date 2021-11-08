Телеканал «Дождь» оспорит решение Министерства юстиции о признании иностранным агентом

В иске, поданном в один из судов Москвы говорится, что ведомство не представило никаких доказательств законности и обоснованности внесения СМИ в соответствующий список.

Министерство юстиции внесло «Дождь* в реестр СМИ-иностранных агентов в конце августа. В качестве причины назвали полученные от Евросоюза полторы сотни тысяч евро и данные об опосредованном иностранном финансировании через российские фонды. Об этом ведомству сообщили в Роскомнадзоре и Росфинмониторинге.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.