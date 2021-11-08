Инженера Таганрогского авиазавода приговорили к 8 годам колонии по делу об отравлении коллег таллием

Как сообщается на сайте следственного комитета, изначально фигурант Владислав Шульга дал признательные показания, но потом заявлял о своей непричастности к преступлениям.

При этом, по результатам химических экспертиз, в бутылке, изъятой из помещения завода и на химических весах, найденных в жилище Шульги, обнаружили химическое вещество с содержанием таллия.

Мать осужденного утверждает, что ее сын дал признательные показания под давлением. Защита намерена обжаловать приговор.