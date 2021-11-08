Правозащитник Пономарев получил штраф за отсутствие маркировки «иностранный агент» в соцсетях

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева* за отсутствие маркировки «иностранный агент» в социальных сетях. Сам Пономарев сказал в эфире «Эха Москвы», что это связано с репостами в Facebook.

«Я в конце года был внесен в список СМИ иностранных агентов, где было написано Лев Пономарев – СМИ-иностранный агент. Уже по себе это глупость, но мы привыкаем к глупостям чиновников. И там было указано, что все мои публикации должны сопровождаться фразами – «статья написана СМИ-иностранным агентом». И было указано, что будут штрафы, если я не буду указывать, и я поэтому каждую статью подписываю – «СМИ –иноагент». Но когда я перепащивал в Фейсбуке, я этого не писал. И за это они меня оштрафовали», — рассказал правозащитник.

Л.Пономарев добавил, что Роскомнадзор насчитал около 35 репостов, но протокол составили один. Он считает, что это лишает возможности полноценно пользоваться социальными сетями, в том числе Твиттером.

* российские власти считают иноагентом