На главу военно-патриотического клуба составили протокол из-за постановки с пожеланием смерти гомосексуалам

На главу ярославского военно-патриотического клуба составили протокол из-за постановки с пожеланием смерти гомосексуалам.

Руководителя клуба «Десантник» подозревают в распространении среди детей информации, причиняющей вред их развитию, сообщает телеканал «Дождь*» со ссылкой на прокуратуру Ярославской области. Дело уже передали мировому судье, но оно пока не появилось в картотеке.

В самом клубе поступок подопечных плохим не считают, а, напротив, поддерживают. Во время концерта в конце лета группа одетых молодых людей в военной форме вынесла на сцену одного из воспитанников и расколола на нем кувалдой муляж кирпича с приклеенным пожеланием смерти геям. Ничего плохого руководство клуба в этом не видит и даже поддерживает отношение подопечных к сексуальным меньшинствам.

Постановку фигурант административного дела назвал шуткой. По его словам, семья должна быть традиционной. Геев он назвал «больными» и посоветовал им уехать из России.

Руководителю ярославского клуба грозит до 50 тысяч рублей штрафа.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.