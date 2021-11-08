В Еврейской автономной области бывший священник Юрий Абрамов получил реальный срок по обвинениям в педофилии

Следствие считает, что они вместе с помощником растлили десятки мальчиков.

Суд приговорил бывшего настоятеля храма святого пророка Илии в селе Амурзет к 18 годам колонии строгого режима и на 8 лет запретил ему заниматься педагогической деятельностью. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА «Новости». Ведомство утверждает что Абрамов, или иеромонах Спиридон, причастен к 51-му эпизоду растления малолетних. Происходило это, по версии прокуроров, в течение 12 лет.

Также по обвинениям в причастности еще к пяти подобным эпизодам осуждён и бывший помощник Абрамова, звонарь Сергей Моос. Он получил 12 лет колонии.

Помимо сексуального насилия над детьми следствие вменяло этим людям принуждение к интимной близости и изготовление порнографии. Также, по версии правоохранительных органов, иеромонах неоднократно употреблял с несовершеннолетними алкоголь и наркотики. Агентство уточняет, что осуждённые признали вину частично .

Юрия Абрамова отстранили от служения после появления этого дела. В РПЦ выступали за всестороннее расследование произошедшего.