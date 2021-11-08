Нелегальные мигранты попытались прорваться на территорию Польши из Белоруссии

Об этом сообщают польские власти, по словам которых пока ситуация находится под контролем, пограничники сдерживают натиск.

Ранее несколько тысяч человек прошли по белорусской территории в направлении польской границы.

Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что ситуация, которая сложилась с мигрантами и их скоплением на границах с ЕС, организована белорусскими властями.

«Эта ситуация организованная, это же не стихийный процесс. Белорусские власти особенно не скрывают, что они таким образом хотят отомстить соседям, отомстить Польше и Литве за их позицию относительного белорусского политического кризиcа. Поэтому была организована масштабная операция, чтобы шантажировать Европу мигрантами. Они появились тут в массовом количестве, авиакомпании привозили этих мигрантов, тут их организованно продвигали к границе, это спецоперация белорусских властей против Запада, против Европейского союза, против соседей», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что «такое большое количество мигрантов не могло появится в организованном порядке на границах Европейского союза случайно». По его мнению, для этого нужно было задействовать мощные ресурсы.

В.Карбалевич также добавил, что в последнее время резко выросло количество авиарейсов в Минск из стран Ближнего Востока.