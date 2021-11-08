В Кремле не считают нужным проверить информацию «Дождя» об условиях содержания Навального в колонии

В Кремле не считают нужным проверить информацию телеканала «Дождь*» об условиях содержания Алексея Навального в колонии. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, не считаем нужным [проверить]. Эта скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение», — сказал он.

Бывшие заключенные покровской колонии, где отбывает наказание Алексея Навальный, в интервью телеканалу «Дождь» рассказали об издевательствах над политиком. Нариман Османов и Евгений Бурак сообщили, что их и других отбывавших наказание в одном отряде с Навальным проинструктировали не говорить с политиком, записывать все, что он рассказывает или делает. Записи передавали сотрудникам колонии, от которых и получали новые поручения. Руководство ИК-2 требовало от заключенных создать для политика полную изоляцию.

По словам Н.Османова и Е.Бурака, выполнять задание сокамерники политика должны были и ночью, не давая ему спать, следя за ним, куда бы он ни пошел, и не оставляя его наедине с собой даже в уборной. Кроме того, Алексея Навального, как рассказали бывшие заключенные, провоцировали на конфликты и убеждали в том, что у заключенного на соседней койке открытая форма туберкулеза. Осужденным также показывали фильмы, намекающие на нетрадиционную сексуальную ориентацию А.Навального.

В Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области журналистам сообщили, что никаких жалоб на содержание в покровской колонии не получали и по последней информации, у Навального «все нормально». Ранее российские власти не раз сообщали, что никаких политических мотивов в заключении Алексея Навального нет.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.