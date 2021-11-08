В Грузии с 1 декабря вводят «зеленые паспорта» для посещения общественных мест

Обладателями этих документов будут жители республики после прохождения полного курса вакцинации, либо ПЦР-теста в течение 72 часов, либо экспресс-теста за сутки до посещения общественного места. «Зеленые паспорта» также получат люди, переболевшие коронавирусом.