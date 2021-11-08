В Грузии с 1 декабря вводят «зеленые паспорта» для посещения общественных мест

Обладателями этих документов будут жители республики после прохождения полного курса вакцинации, либо ПЦР-теста в течение 72 часов, либо экспресс-теста за сутки до посещения общественного места. «Зеленые паспорта» также получат люди, переболевшие коронавирусом.
2021-11-08T15:32:45+03:00
2021-11-08T15:32:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2932674-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:32, 08 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…