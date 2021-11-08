Власти России рассматривают вопрос возвращения из Дании экипажа и ученых с судна «Академик Иоффе», которое было задержано на рейде порта Скаген. На борту сейчас находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. По данным российских дипломатов, судно они не покидали, хотя ограничительные меры в их отношении не вводились.

Научно-исследовательское судно Академик Иоффе, которое используется Институтом океанологии, было задержано в рамках обеспечительного иска

