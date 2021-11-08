В интернете обратили внимание на то, что один из пострадавших в драке в Новой Москве фигурировал в другом видео МВД

Пользователи интернета обратили внимание на то, что один из пострадавших в драке в Новой Москве ранее фигурировал в другом видео МВД. В репортаже МВД от 5 ноября он подробно рассказывает об обстоятельствах драки в Новых Ватутинках, в которой также пострадал отец с ребенком.

В ролике, распространенном в конце октября, этот же человек представлен как мошенник, который обманывал пенсионеров.