Польские пограничники сдержали первую попытку нелегальных мигрантов прорваться на территорию страны из Белоруссии

По данным МВД Польши, ситуация находится под контролем.

Ранее колонна в несколько тысяч мигрантов подошла к границе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за иностранных санкций страна больше не имеет возможности сдерживать поток мигрантов. Впрочем, ранее наблюдатели сообщали, что власти Белоруссии сами активно способствуют притоку нелегальных мигрантов, которые через эту страну направляются в Евросоюз.