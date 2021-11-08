Песков: Субсидиями на приобретение жилья пользуются чиновники, не имеющие иных возможностей завести жилье

Субсидиями на приобретение жилья пользуются чиновники, не имеющие иных возможностей завести жилье. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь неверна сама постановка вопроса. Во-первых, чиновники не обладают серьезными финансовыми средствами. Действительно, есть чиновники, которые обладают такими средствами, но такие чиновники не могут пользоваться программами поддержки. А пользуются как раз те чиновники, которые не обладают финансовыми средствами, не имеют возможностей иных завести жилье. Я, к сожалению, просто незнаком с этим материалом, поэтому не знаю, что там именно написано», — сказал он.

Согласно совместному расследованию издания «Важные истории»* и центра антикоррупционных исследований «Трансперенси* Интернешнл»*, 650 чиновников разного уровня получили субсидии на приобретение жилья за последние 10 лет как нуждающиеся.

Среди чиновников, получивших субсидии по данным издания, министр просвещения Сергей Кравцов, заместитель управления делами президента Дмитрий Вербовой и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В расследовании говорится, что многие из чиновников на момент получения многомиллионных субсидий уже имели дорогие квартиры и дома.

* — власти РФ считают иноагентом

* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.