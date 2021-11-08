В Кремле не сомневаются, что в Белоруссии принимают все меры, чтобы удерживать ситуацию с беженцами в законном русле

В Кремле не сомневаются, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры, чтобы удерживать ситуацию с беженцами в законном русле. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы не сомневаемся, что миграционные службы Белоруссии принимают все необходимые меры, для того чтобы ситуацию удерживать в законном русле. Конечно, не сомневаемся в том, что и учитываются соображения и возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты могут перейти на наши территории. Но здесь меры принимаются. Ситуация безусловно непростая и, конечно, большой груз ложится и на плечи белорусских властей», — сказал он.

Белорусские власти сообщили, что большая группа беженцев направляется к границе с Польшей. Варшава, в свою очередь, обвиняет Минск в искусственном обострении ситуации.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов в ответ на обострение отношений с Европой. По его словам, Минск не может сдерживать нелегалов из-за санкций, введенных Западом. В ответ на это Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе, объясняя это усугублением миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией польские власти ввели на приграничных территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

По данным польской стороны, с начала года нелегально пересечь границу пытались более 30 тысяч человек.