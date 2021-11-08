«Важные истории»*: 650 чиновников разного уровня получили субсидии на жилье за последние 10 лет как нуждающиеся

650 чиновников разного уровня получили субсидии на жилье за последние 10 лет как нуждающиеся. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист признанных иноагентом «Важных историй»* Роман Романовский.

«Выделение субсидий регламентировано постановлением правительства, основное условие то, что чиновник должен быть нуждающимся. Мы собрали данные о том, кто получал эти субсидии <...> мы нашли около 650 чиновников, начиная от высокопоставленных федеральных, уровня заместителя министра и заканчивая рядовыми консультантами региональных органов власти. В то год, когда они получали субсидии, нуждающимися их назвать довольно сложно, они сами декларируют определенное количество квартир, домов, дач. Вопрос в том, как они смогли убедить свое руководство? «, — сказал он.

Журналист отметил, что «Важные истории»* отправили запросы указанным в материале чиновникам, однако ответа пока не получили.

Р.Романовский также подчеркнул, что расследование является совместным проектом «Важных историй»* с центром антикоррупционных исследований «Трансперенси* Интернешнл»*.

Среди чиновников, получивших субсидии на приобретение жилья, по данным издания, министр просвещения Сергей Кравцов, заместитель управления делами президента Дмитрий Вербовой и губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В расследовании говорится, что многие из чиновников на момент получения многомиллионных субсидий уже имели дорогие квартиры и дома.

*— власти РФ считают иностранным агентом

* Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.