Генпрокуратура просит рассмотреть дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Подмосковье

Защита с этим не согласна.

Обширные связи Сергея Фургала в Хабаровском крае и поддержка населения, которое несколько месяцев выходило на несогласованные уличные протесты из-за задержания губернатора, могут помешать справедливому рассмотрению уголовного дела. Этим сегодня на заседании в Верховном суде России прокуратура объяснила свою просьбу судить политика в Подмосковье.

Защита бывшего губернатора, напротив, не надеется на беспристрастный и открытый суд в Московской области. Помимо передачи дела в Хабаровский край она также продолжает настаивать на рассмотрении присяжными заседателями.

Верховный суд объявил перерыв до ближайшего четверга. В этот день он также рассмотрит просьбу прокуратуры продлить арест политика еще на полгода. Необходимость этого обвинение аргументирует неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Сергея Фургала обвиняют в организации ряда убийств бизнесменов многолетней давности, создании преступного сообщества, незаконном хранении оружия и мошенничестве.