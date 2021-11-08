В Минцифры заявляют, что большинству пользователей портала госуслуг восстановили сроки сертификатов о вакцинации

Как сообщил нашей радиостанции зам.главы ведомства Олег Качанов, сейчас на портале работает программа, которая восстанавливает сроки действия. У большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему. Сертификаты действуют один год.

Впрочем, многие пользователи по-прежнему жалуются на то, что сроки действия сертификатов не восстановлены или перепутаны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не обсуждалось сокращение срока qr кодов для вакцинированных от коронавируса.

Напомним, — сегодня утром пользователи госуслуг обнаружили, что срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса сократился, а у некоторых вообще истек. Это совпало с введением нового образца сертификата и многие подумали, что в связи с этим и сокращен срок их действия.

