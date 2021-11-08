Из-за наплыва мигрантов Литва направляет войска на границу с Белоруссией и Польшей

До этого руководство страны обвинило Минск в преднамеренном обострении ситуации.

Литовские власти обсуждают различные сценарии реагирования на скопление у юго-восточной границы нелегальных мигрантов из Азии и Африки . МВД республики предложило ввести в этой зоне чрезвычайное положение. Сейчас там действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации. Также ранее сегодня Вильнюс объявил о переброске к Белоруссии армейских сил.

Похожая обстановка наблюдается и на польско-белорусской границе. Этим утром толпа мигрантов из Ирака и Сирии собралась возле пункта пропуска «Брузги-Кузница». РИА «Новости» сообщает, что в этой группе не менее тысячи человек. Некоторые из них, после того, как пограничники не позволили им пройти, свернули с дороги в леса, чтобы попробовать попасть в Польшу мимо КПП.

Варшава, Вильнюс и Рига в последние месяцы неоднократно отчитывались о росте задержаний на границе с Белоруссией. Её руководитель Александр Лукашенко в свою очередь говорил, что из-за санкций Запада у него больше нет ни денег, ни сил, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС.

Только что пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что нелегальные мигранты начали попытки перехода границы. Пока пограничникам удается сдержать их, — отметил он.