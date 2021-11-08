Глава МИДа Испании назвал выборы в Никарагуа фарсом

По словам Хосе Мануэля Альбареса, оппозиционные лидеры, которые хотели бы принять участие в этих выборах, находятся в тюрьме. Только что совет Евросоюза заявил, что выборы в Никарагуа прошли без демократических гарантий, а результаты не являются легитимными. Они, по мнению европейских чиновников, завершают превращение страны в автократию.

В свою очередь, в российском ЦИКе заявили, что выборы в Никарагуа прошли на высоком уровне, а министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Россия считает неприемлемыми призывы не признавать итоги никарагуанских выборов и решительно осуждает такую линию других государств.

Напомню, на президентских выборах в Никарагуа 75% голосов получил действующий глава государства, 75-летний Даниэль Ортега, который избирается на эту должность в четвёртый раз.