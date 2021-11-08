Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются автомобили и мотоциклы, которые принадлежат гражданам и используются ими исключительно в личных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.