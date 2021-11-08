Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра

Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются автомобили и мотоциклы, которые принадлежат гражданам и используются ими исключительно в личных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
2021-11-08T14:34:47+03:00
2021-11-08T14:34:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 08 ноября 2021
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