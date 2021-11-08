МВД Литвы предложит кабмину ввести чрезвычайное положение из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе

МВД Литвы предложит кабинету министров ввести чрезвычайное положение в стране из-за ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Литва также отправляет войска к границе с Белоруссией. Ранее несколько тысяч мигрантов прошли колонной к белорусско-польской границе. Аналогичные меры приняты и в Польше. Там объявлена повышенная боеготовность. Варшава обвиняет Минск в попытке довести ситуацию на границе до жертв.
2021-11-08T14:32:57+03:00
2021-11-08T14:32:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 08 ноября 2021
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