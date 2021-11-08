Даниэль Ортега вновь одерживает победу на президентских выборах в Никарагуа

Его могут избрать на пост главы государства уже в пятый раз.

После подсчета более половины бюллетеней, Ортега набирает около 75% голосов. В этих выборах он участвовал в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо. Действующий глава государства ранее уже занимал этот пост с 85-ого по 90-ый годы, после чего ушел в оппозицию. С 2006-ого года он ни разу не проигрывал выборы на эту должность.

Во время его правления был отменен запрет баллотироваться на пост президента больше двух раз подряд. Партия Ортеги «Сандинистский фронт национального освобождения» фактически контролирует все ветви власти. В этом году по её инициативе приняли несколько законов, которые ограничивают возможность участия в выборах. Так, по новым правилам, запрещено баллотироваться людям, которые призывали ввести санкции против властей, или, например, кандидатам с иностранным финансированием. В связи выборами минувшим летом несколько десятков человек попали под арест. Среди них ведущие оппозиционные политики, а также представители крупного бизнеса.

Прошедшие выборы в Никарагуа Соединённые Штаты считают нелегитимными. Президент Джо Байден назвал их пантомимой. По его мнению, выборы не были ни свободными, ни справедливыми.