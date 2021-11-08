В правительстве уточняют, что срок действия сертификатов о вакцинации в России остается прежним

Такие разъяснения власти вынуждены были давать в связи со сбоем на портале госуслуг. Пользователи стали жаловаться на то, что срок действия сертификатов сократился до полугода.

В интервью «Эху Москвы» замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщил, что документ действует год. Отметим, что с сегодняшнего дня начинает действовать новая форма сертификата.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что эффективность введения режима нерабочих дней будет понятна позже. Ранее о продлении режима нерабочих дней заявили власти Курской, Челябинской, Новгородской, Брянской и Томской областей.