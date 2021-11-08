Группа жителей Казани пытается оспорить отстранение от работы за отказ вакцинироваться

Как сообщает издание «Вечерняя Казань», одиннадцать человек подали иск в верховный суд Татарстана. Среди них представители разных профессий. Истцы настаивают на том, что нет оснований считать всех непривитых источником распространения коронавируса.

С завтрашнего дня в республике начинает действовать норма, согласно которой большинство работающих граждан должно быть привито. Об этом говорил президент Рустам Минниханов.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов отметил в интервью «Эху», что любой человек вправе подавать в суд. По словам Морозова, при этом бесконечно лечить и спасать уже не хватает ни сил, ни средств.

Процесс в Татарстане – не первый, где заявители оспаривают отстранение от работы из-за отказа от вакцинации.

За последний месяц, по меньшей мере, в трех регионах суды рассматривали иски сотрудников, которые были недовольны приказами об их отстранении из-за несделанной прививки от коронавируса. В Туле такие заявления подали почти два десятка работников предприятия «Щегловский вал»: они требовали возмещение морального вреда и недополученной зарплаты. Подавляющему большинству из них суд отказал в требованиях.

В городе Камышине Волгоградской области было принято аналогичное решение по иску нескольких сотрудников «Камышинтеплоэнерго» Они отказывались вакцинироваться и просили признать незаконными приказы об их отстранении от работы. Однако суд счел, что действия предприятия были обоснованы и связаны с требованием главного санитарного врача региона.

В то же время в Смоленске суд, напротив, занял сторону слесаря из «Объединенной вагоноремонтной компании». Его отстранили от работы почти на два месяца — однако сотрудник настаивал, что его ошибочно отнесли к сфере деятельности, где нужна обязательная вакцинация от ковида. В результате предприятию необходимо будет выплатить зарплату, утраченную во время вынужденного простоя, а также компенсировать моральный вред – правда, не 50 тысяч рублей, как того требовал заявитель, а только 3 тысячи.

Тем временем схожие судебные процессы проходят и за рубежом. На днях Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана в США приостановил действие распоряжения Белого дома об обязательной вакцинации в кампаниях, где числятся более 100 сотрудников. Соответствующий иск подавали десятки компаний из разных штатов, которые считают, что исполнительная власть Штатов не имеет право принудительно склонять людей к прививкам, а в случае отказа – лишать их работы. В самом суде согласились с тем, что принятые Белым домом меры могут противоречить Конституции США.

В России обязательная вакцинация от коронавируса введена во всех регионах, кроме Ингушетии.