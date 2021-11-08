Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда в УФО Воробьеву

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор бывшему помощнику полпреда в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву. Ранее он был приговорен к 12,5 годам колонии по делу о государственной измене. Судебное заседание проходило в закрытом режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле.
2021-11-08T13:35:11+03:00
2021-11-08T13:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 08 ноября 2021
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