В Минцифры заявляют, что большинству пользователей портала госуслуг восстановили сроки сертификатов о вакцинации

В Минцифры назвали техническим сбоем сокращение срока действия сертификатов о вакцинации до 6 месяцев. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов. «Сегодня утром часть пользователей портала госуслуг заметила, что внезапно срок действия сертификата стал не 12, а 6 месяцев. Это связно с техническими работами, которые мы проводили на портале госуслуг по обновлению формы сертификата. Да, теперь сертификат будет по новым требованиям Минздрава, он будет един. При этом срок действия сертификата останется прежним. Сейчас работает скрипт на портале, который восстанавливает сроки действия, у большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему. Портал работает в штатном режиме, в этом можно зайти и убедиться», — сказал он.

Сертификаты действуют один год. Впрочем, многие пользователи по-прежнему жалуются на то, что сроки действия сертификатов не восстановлены или перепутаны.