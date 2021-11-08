Песков: Вывод о влиянии режима нерабочих дней в Москве на заболеваемость можно будет сделать через неделю

Вывод о влиянии режима нерабочих дней в Москве на заболеваемость можно будет сделать через неделю. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Пока рано делать вывод, он будет понятен где-то только через неделю, реальный вывод. Вы слышали заявление глав регионов, но я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина, мы с вами живем в Москве и как раз наш мэр сказал, что ситуация в этом плане стабилизируется с распространением и с уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основание для того, чтобы не продлевать этот режим здесь в Москве. Но полный эффект можно будет как-то осознавать в более длинной перспективе», — сказал он.

Нерабочие дни закончились в большинстве регионов России 8 ноября, в том числе в столице. Мэр Сергей Собянин ранее говорил, что некоторые ограничения все равно сохранятся. Шесть регионов при этом сохраняют режим нерабочих дней. Такие решения были приняты властями Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.