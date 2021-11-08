Эпидемиолог Фаворов предложил маркировать антиваксеров

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов предложил маркировать людей, которые публично выступают против вакцинации. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Съезд инфекционистов России выносит постановление о том, что каждый человек – иностранные агенты же есть, правильно? – получает карточку «собака лает, ветер носит». Врачи решают этот вопрос. Маркировать их должны специалисты. Если мы вводим понятие «собака лает, ветер носит», то эти люди будут знать, что им, как иностранным агентам, дают соответствующую наклейку», — сказал он.

Эпидемиолог также предложил проверять уровень профессиональных знаний врачей, которые отговаривают граждан прививаться от коронавируса.