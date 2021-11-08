Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах, которые прошли в воскресенье

Согласно официальным данным, он набрал почти 75% голосов. Таким образом, Ортега, скорее всего, будет переизбран на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере.

Ортеге 75 лет. Его жена Росарио Мурильо занимает пост вице-президента.