Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах, которые прошли в воскресенье

Согласно официальным данным, он набрал почти 75% голосов. Таким образом, Ортега, скорее всего, будет переизбран на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере.
Ортеге 75 лет. Его жена Росарио Мурильо занимает пост вице-президента.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Согласно официальным данным, он набрал почти 75% голосов. Таким образом, Ортега, скорее всего, будет переизбран на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере.
Ортеге 75 лет. Его жена Росарио Мурильо занимает пост вице-президента.