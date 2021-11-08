Белорусские власти сообщили, что большая группа беженцев направляется к границе с Польшей

Варшава, в свою очередь, обвиняет Минск в искусственном обострении ситуации.

В интернете появились кадры, на которых видно, как большая толпа людей направляется с территории Белоруссии в сторону польской границы. Нелегалы бросали в пограничников камни, бутылки и палки. Министерство обороны Польши назвало это «очередными провокациями на границе». А заместитель главы внешнеполитического ведомства Петр Вавжик уверен, что белорусские власти пытаются довести ситуацию до жертв.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов в ответ на обострение отношений с Европой. По его словам, Минск не может сдерживать нелегалов из-за санкций, введённых Западом.

В ответ на это Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе, объясняя это усугублением миграционного кризиса. В связи со сложившейся ситуацией польские власти ввели на приграничных территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

По данным польской стороны, с начала года нелегально пересечь границу пытались более 30 тысяч человек.