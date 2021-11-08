Российский совет торговых центров просит правительство о господдержке из-за простоя по время нерабочих дней

Как сообщает издание «Фонтанка», соответствующее письмо направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. В нем отмечается, что торговые центры с начала года недополучили в средней до 40% арендного дохода по сравнению с 2019-м годом, а в течение нерабочих дней это 85%.

