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13:02, 08 ноября 2021

Срок действия сертификатов о вакцинации в России остается прежним – год

Такие пояснения дают в правительстве в связи со сбоем, который произошел на портале госуслуг. Многие пользователи заметили, что срок действия специальных кодов сократился до шести месяцев. В Министерстве цифрового развития и в оперативном штабе объяснили это исключительно техническими проблемами.  


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