Срок действия сертификатов о вакцинации в России остается прежним – год

Такие пояснения дают в правительстве в связи со сбоем, который произошел на портале госуслуг. Многие пользователи заметили, что срок действия специальных кодов сократился до шести месяцев. В Министерстве цифрового развития и в оперативном штабе объяснили это исключительно техническими проблемами.