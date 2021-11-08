Срок действия сертификатов о вакцинации в России остается прежним – год

Такие пояснения дают в правительстве в связи со сбоем, который произошел на портале госуслуг. Многие пользователи заметили, что срок действия специальных кодов сократился до шести месяцев. В Министерстве цифрового развития и в оперативном штабе объяснили это исключительно техническими проблемами.
2021-11-08T13:02:35+03:00
2021-11-08T13:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:02, 08 ноября 2021
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