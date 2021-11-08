В России выявили меньше 40 тысяч случаев коронавируса

Число заболевших ковидом, по данным оперштаба, выросло за сутки до 39400 человек. Второй день подряд этот показатель не превышает отметку в 40 тысяч. Первое место по количеству заражений по-прежнему занимает Москва, в столице выявили около 5 тысяч случаев. В свою очередь новый максимум установлен в Московской области где за сутки коронавирус зафиксировали у более чем 3400 человек. Число летальных исходов от ковида выросло до 1190 случаев за сутки. Это максимальный показатель за последние три дня.

Между тем в России заканчивается период нерабочих дней, введённый на федеральном уровне указом президента. В свою очередь власти пяти регионов так называемые «ковидные каникулы» решили продлить. Данная мера коснётся Курской, Новгородской, Смоленской, Томской и Челябинской областей.

Всего с начала пандемии в России было выявлено около 9 миллионов случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна занимает 5 место в мире.