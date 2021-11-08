11 жителей Татарстана подали иск в ВС с требованием признать незаконным отстранение от работы при отказе от вакцинации

11 жителей Татарстана подали иск в Верховный суд республики с требованием признать незаконным отстранение от работы при отказе от вакцинации. Соответствующая норма должна вступить в силу в Татарстане с завтрашнего дня. Она коснется большинства работающих граждан.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов отметил в интервью «Эху Москвы», что любой человек вправе подать в суд, если считает свои права нарушенными. «Это гражданское право этих людей. Суд должен рассмотреть это, вынести правомерное, правомочное решение с точки зрения закона и права. С точки моего представления об этом, если у нас есть общее понимание, что всеобщая, максимальная вакцинация – это выход из сложившейся ситуации, то государство должно различными средствами, административными, политическими, информационными, разъяснительными, побуждать людей к вакцинации. Здесь всегда тонкая грань между моими личными правами и правами остальных граждан, которые продолжают жить в условиях ковида, мучаются с ограничениями, носят маски – их права тоже ограничиваются. Баланс этот между интересом большинства и конкретного человека и должен найти суд в своем толковании этих запретительных норм», — сказал он. Депутат отметил, что без ограничения прав непривитых в стране не удастся преодолеть пандемию. «Я сторонник того, чтобы все это было добровольно, но люди должны понимать, что без ограничения их прав, мы всеобщей вакцинации не добьемся: либо они пойдут добровольно, либо их права будут ограничивать, вот и все». – заключил он.