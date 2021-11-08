Белорусские власти утверждают, что к границе с Польшей движется большая группа беженцев

Погранслужба распространила видеокадры, на которых сотни человек идут с вещами по трассе в Гродненской области. Авторы видео настаивают, что это именно беженцы. Из-за сложной ситуации Польша ранее ввела чрезвычайное положение в приграничных районах. Польские власти регулярно заявляют о провокациях и попытках прорыва через границу.