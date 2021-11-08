Апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным отказ рассматривать просьбу о передаче США Пола Уилана

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным отказ рассматривать просьбу о передаче США американца Пола Уилана. Он отбывает наказание в виде 16 лет колонии по обвинению в шпионаже.

Суд фактически согласился с доводами нижестоящей инстанции. Верховный суд Мордовии ранее отказался рассматривать прошение защиты о выдворении Уилана в США, пояснив это тем, что ходатайство должно изучить министерство юстиции, а сам вопрос необходимо предварительно согласовывать с Вашингтоном. Отказать защите Уилана просил и прокурор: он, в частности, утверждал, что осужденный являлся сотрудником американской разведки и пытался получить сведения о студентах пограничного института ФСБ.

Впрочем, адвокат американца Владимир Жеребенков утверждает, что информация об учащихся являлась фейком и не нанесла ущерба России. Само решение апелляционного суда юрист намерен обжаловать: по его мнению, Уилану фактически отказали в правосудии. Американец, который также является гражданином Ирландии и Канады, а кроме того, подданным Великобритании, ранее не признавал свою вину, но не стал обжаловать обвинительный приговор, надеясь, что его обменяют или выдворят.

Пол Уилан был осужден по обвинению в шпионаже летом прошлого года, он содержится в исправительной колонии в Мордовии.