300 туристов из Санкт-Петербурга не могут вернуться из Египта

Их самолет внезапно посадили в Турции.

По словам туристов, они должны были лететь из Шарм-эш-Шейха в Петербург напрямую. Рейс выполняла авиакомпания «Нордвигс». Самолет вылетел в 9 вечера, и неожиданно приземлился в Анталье. Пассажиры рассказали, что заранее об этом их не предупредили, а просто поставили перед фактом. Прямо в салоне всем раздали посадочные талоны на рейс «Анталья — Петербург». С полуночи и до 9 утра пассажиры, многие из которых были с маленькими детьми, оставались в трансферной зоне без еды и возможности нормально поспать. Представителей авиакомпании на месте не было. Многим туристам сегодня надо было на работу. В авиакомпании и турфирме пока не объяснили причину посадки и смены самолета.

Самолет из Антальи должен был прилететь в Санкт-Петербург около 13-ти часов.