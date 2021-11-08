В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов о вакцинации не изменится

Заявление вышло на фоне информации о сбоях в работе портала «Госуслуг».

QR-коды, полученные после прививки от коронавируса как и прежде будут действовать в течение года, сообщили в ведомствах. Там подчеркнули, что сокращение срока действия сертификатов были вызваны техническим работами на портале «Госулуг». Сейчас он функционирует в штатном режиме, а QR-коды восстанавливаются добавили в Минцифры и Минздраве.

Пользователи «Госусулг» нынешним утром обратили внимание, что действие их сертификатов сократилось до шести месяцев, а у некоторых они оказались недействительны. Люди также не могли зайти на портал, получая уведомления об ошибке. Вместе с тем, с сегодняшнего дня вступил в силу приказ Минздрава о введении новой формы сертификата о вакцинации. В частности, теперь на первой странице будет размещаться QR-код. В документе подчёркивается, что изменения в ранее полученные сертификаты будут внесены автоматически.

Ранее Минздрав допускал, что срок действия QR-кодов о вакцинации может быть сокращён до полугода в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.