СМИ: Около 650 чиновников за последние 10 лет получили субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся

Около 650-ти российских чиновников за последние 10 лет получили от государства субсидии на приобретение жилья как нуждающиеся, – утверждают в совместном расследовании издание «Важные истории*» и «Трансперенси* Интернешнл». Среди них министр просвещения Сергей Кравцов, зам.управделами президента Дмитрий Вербовой, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. В расследовании говорится, что многие из чиновников на момент получения многомиллионных субсидий уже имели дорогие квартиры и дома.

Отметим, что российские власти считают «Важные истории» и «Трансперенси Интернешнл» иностранными агентами.



* Издание "Важные истории" - СМИ, признанное иностранным агентом. Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р" - НКО, признанное иностранным агентом.