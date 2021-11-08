В Китае открылся пленум Центрального комитета компартии

В этом году ей исполняется 100 лет.

Проект резолюции, посвящённой истории партии представил лидер КНР Си Цзиньпин, сообщает китайское агентство Синьхуа. Теперь участникам пленума, в числе которых члены высшего руководства компартии Китая предстоит её принять. Подобные документы за 100 лет издавались лишь дважды и обозначали кардинальные повороты в политике государства. В 1945 году это произошло при Мао Цзэдуне, а также в начале 80-х во времена правления Дэн Сяопина. Оба лидера выступали с критикой своих предшественников и указывали на их ошибки. По мнению экспертов, нынешний председатель Китайской Народной Республики не прибегнет к данной практике и сделает упор на формировании социальной справедливости в обществе и уменьшении зависимости от внешнего мира. Как пишет гонконгская газета South China Morning Post пленум сосредоточится на анализе достижений партии и её курса на несколько следующих десятилетий. Также резолюция закрепит роль Си Цзиньпина, как лидера Китая. Как отмечает газета «Washington Post» председатель КНР не сталкивается с разногласиями внутри партии, как это было при Сяопине. Китайские политологи подчёркивают, что благодаря нынешней резолюции Си Цзиньпин останется генсеком на долгие годы.

Ранее парламент страны отменил ограничения на два пятилетних срока в течение которых руководитель страны может занимать пост председателя Китайской Народной Республики.