Всемирная организация здравоохранения доставила в Афганистан с августа более 600 тонн медицинской помощи

В специальном сообщении говорится, что в Кабул поступили, в частности, лекарства для лечения нескольких тысяч детей, страдающих острым недоеданием и заражённых различными инфекциями.

Россия намерена направить в Афганистан крупную партию гуманитарного груза, – сообщил российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов. По его словам, также продолжается вывоз российских граждан и студентов из Афганистана.

Новый спецпредставитель США по Афганистану сегодня отправляется в поездку в Европу и Азию. Томас Уэст написал на своей странице в Твиттере, что международное сообщество должно действовать более эффективно для решения проблем этого региона.

Отмечу, что обстановка в Афганистане обострилась после вывода американских войск.