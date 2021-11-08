Апелляционный суд признал законным решение об отказе в рассмотрении ходатайства защиты Пола Уилана о его передаче США

Апелляционный суд в Нижнем Новгороде признал законным решение об отказе в рассмотрении ходатайства защиты американца Пола Уилана о его передаче Соединенным Штатам. Он был признан ранее виновным в шпионаже и приговорен к 16-ти годам лишения свободы. Защита считает, что Уилан должен продолжать отбывать наказание в США.
2021-11-08T11:04:24+03:00
2021-11-08T11:04:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 08 ноября 2021
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