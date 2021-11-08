Суд сегодня должен рассматривать жалобу адвокатов Пола Уилана

Суд в Нижнем Новгороде сегодня должен рассматривать жалобу адвокатов осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана. Ранее Верховный суд Мордовии отказался рассматривать вопрос о его выдаче в США. Адвокаты считают, что затягивание процесса приводит к нарушению прав их подзащитного.

Напомним, Уилан отбывает наказание в мордовской колонии строгого режима. Он был приговорен к 16-ти годам заключения.