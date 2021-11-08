Минздрав и Минцифры: Изменение срока действия qr-кодов на портале «Госуслуг» 8 ноября связано с техработами

Портал «Госуслуги» работает сегодня с перебоями. Жители России жалуются на сокращение до полугода срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса. После попытки зайти на портал и проверить действие QR-кода у пользователя высвечивается надпись, что сервис недоступен. Оперативный штаб подтвердил, что речь идет о технической ошибке.

Министерство цифрового развития отметило, что срок действия сертификата о вакцинации остался прежним.



Сегодня в большинстве российских регионов заканчивается режим нерабочих дней, который был введен по инициативе президента из-за сложной эпидемиологической ситуации. Продлить такие ограничения решили только в нескольких областях, в частности, в Курской, Челябинской и Новгородской.

Заболеваемость из-за коронавируса пойдет на спад в течение месяца, а через год можно ожидать прекращения пандемии, – сказал в эфире «Эха Москвы» эпидемиолог Михаил Фаворов. Фаворов добавил, что локдауны имеют незначительное влияние на сокращение заболеваемости, и главная цель – снизить нагрузку на медицинские учреждения.