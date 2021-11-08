Новый глава МХАТа имени Горького Владимир Кехман объявил о серьезных сокращениях сотрудников в театре

В интервью агентству «РИА» Кехман посетовал, что число управленцев и менеджеров в театре значительно превышает творческий коллектив. Только рекламой во МХАТе, по его словам, занимаются около 30 человек. Руководитель назвал подобную ситуацию беспределом и пообещал уволить большинство сотрудников, а оставшимся сократить зарплаты. Тем, кто не согласен с такой политикой, Кехман предложил написать заявление об увольнении. Аргументируя свое решение, он сравнил бюджет МХАТа с Михайловским театром, где работает художественным руководителем. По его словам, денег в Санкт-Петербурге на культуру выделяется гораздо меньше, а выручка с продаж там превышает московскую минимум в 4 раза. Ранее глава театра распорядился убрать несколько спектаклей из репертуара. Под сокращение попала постановка с участием телеведущей Ольги Бузовой. Кехман подчеркнул, что в театре больше не планируют показывать спектакли с приглашенными актерами – только в виде исключения при условии, что те согласятся играть бесплатно.



Бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков сказал, что он тоже был вынужден написать заявление об увольнении. Причиной режиссер назвал отношение к нему нового руководителя коллектива.