В Москву сегодня приезжает глава МИДа Венесуэлы

В переговорах с недавно вошедшим в венесуэльское правительство Феликсом Пласенсией примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров. Стороны планируют обсудить среди прочего, как добиться в южноамериканском государстве внутренней стабильности.

В российском МИДе считают, что сделать это нужно с помощью политического решения, но без внешнего вмешательства и в соответствии с местной Конституцией. Почти 3 года назад в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты после очередной инаугурации президента страны Николаса Мадуро. Тогда они закончились временным двоевластием и попыткой госпереворота. Несколько стран мира, в числе которых Великобритания и США, признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо главой Венесуэлы.

Тем временем власти России в очередной раз назвали отношения с правительством Николаса Мадуро стратегическим партнерством. С венесуэльской стороной, по их словам, накоплен богатый опыт экономического, научного и гуманитарного взаимодействия.

Помимо политических вопросов министры иностранных дел обсудят проблемы пандемии.