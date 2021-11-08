Жители Дальнего Востока жалуются на прекращение действия сертификатов о вакцинации на портале «Госуслуги»

Жители Дальнего Востока жалуются на прекращение действия сертификатов о вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуги». Как передает Интерфакс, поступают многочисленные жалобы. Министерство здравоохранения приморья проинформировало, что никаких действий не предпринимало, а любые изменения могут быть инициированы администрацией электронного сервиса. Региональные власти пытаются прояснить ситуацию.

В свою очередь, газета РБК отмечает, что срок действия сертификата о прививке сократился с года до 6-ти месяцев.

Подобные жалобы поступают из разных регионов. В федеральном оперативном штабе называют происходящее сбоем программы и обещают все восстановить в течение дня.

