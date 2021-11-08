11 жителей Казани обратились в ВС с требованием признать незаконным отстранение от работы за отказ вакцинироваться

11 жителей Казани обратились в Верховный суд Татарстана с требованием признать незаконным отстранение от работы за отказ вакцинироваться. Истцы таким образом намерены оспорить распоряжение главного санитарного врача республики.

Один из ключевых тезисов, который обозначили истцы – это то, что у санитарных врачей, по их мнению, нет оснований считать всех не привитых от коронавируса людей источником распространения инфекции, пишет газета «Вечерняя Казань». Согласно документу, его авторы настаивают, что для отстранения сотрудника от работы необходимы исследования, которые позволят определить, что он заразен для окружающих.

Исходя из этого, отстранение от работы лишь по причине отсутствия прививки от ковида 11 жителей Казани считают нарушением права на труд. Среди тех, кто подал иск, как отмечается, представители разных профессий – это педагоги, а также инженер, кладовщик и электрик. Они надеются на победу в Верховном суде Татарстана, а некоторые даже утверждают, что в случае проигрыша готовы остаться без работы.

Поводом же для иска стало распоряжение республиканского управления Роспотребнадзора. Оно предписывает уже со вторника отстранять тех сотрудников, которые не сделали ни одной прививки, а с 7 декабря – тех, кто не получил вторую дозу вакцины.

Обязательная вакцинация в настоящий момент введена во всех российских регионах, кроме Ингушетии.