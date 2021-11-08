Зампред партии: Поддержка «Умного голосования» несовместима с членством в «Яблоке»

Поддержка «Умного голосования» несовместима с членством в «Яблоке». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.

«У нас есть решение федерального политического комитета, 14 числа мы заседали и практически единогласно приняли решение, что поддержка «Умного голосования», в частности, несовместима с членством в партии. Отсутствие работы в партии на протяжении многих лет ведет за собой снятие с регистрации. Мы проводим своего рода очищение партии. У нас по уставу проводится собеседование в процессе перерегистрации, у нас есть партийная комиссия», — сказал он.

С.Иваненко отметил, что из «Яблока» намерены исключить порядка двух сотен членов партии.

«Мы хотим получить партию, а не чат, не социальную сеть. Я бы не сказал, что это такой сильный кризис, речь идет о том, что, по моей оценке, человек 200 нужно снять с регистрации. У нас 20 тысяч членов партии, поэтому сами оцените масштабы вопроса. Мы знаем этих, многие из них пришли в партию 3-4 года назад, они ничего не делают, они не появляются, они ведут свой закрытый чат, а потом во время выборов они начинают делать и писать всякие гадости. Терпение кончилось просто», — подчеркнул он.

Зампред «Яблока» также добавил, что партия отстаивает основные базовые ценности.

«Это свобода, это демократия, это права человека, для нас эта позиция является самым главным. Это немодно в современной России, сегодня модно поддерживать всяких национал-популистов, говорить, что «Умное голосование» – это не так уж плохо. Мы настаиваем на том, что это очень плохо и свобода, демократия и права человека в конце концы победят в России, но, может быть, чуть позже, чем нам бы хотелось. Мы готовы к тому, что партия уменьшиться, если [ее покинут] люди, которые не разделяют эту ценность», заключил он.

Партия «Яблоко», как сообщает «Коммерсант», проводит перерегистрацию членов московского отделения, с целью исключения тех, кто наносит партии политический ущерб.